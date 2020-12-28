هروب 200 سائح بريطاني من الحجر في سويسرا!

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المستقلة..هرب نحو 200 سائح بريطاني، تحت جنح الظلام، من منتجع فيربييه السويسري للتزلج، حيث كانوا يمضون حجرًا صحيًا إلزاميًا لمدة 10 أيام، بحسب ما أعلنت بلدية المدينة.

وأفادت صحيفة “سونتاغ تسايتونغ” بأن “الفارين من المنتجع نحو 200 من أصل 420 سائحًا بريطانيًا شملتهم في فيربييه إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة السويسرية على المسافرين الآتين من بريطانيا منذ 14 كانون الأول”.

وقال مسؤول التواصل في بلدية باني جان مارك ساندوز، لوكالة “إيه تي إس” للأنباء: “إن السياح الفارين بقوا في الحجر الصحي يومًا واحدًا قبل أن يهربوا ليلًا”.

وأضاف أن “مسؤولي الفندق اكتشفوا فرار السياح عندما رأوا أنهم لم يأكلوا من أطباق الطعام المخصصة لهم”.

وختم: “لا يمكننا إلقاء اللوم عليهم. ففي معظم الحالات، كان الحجر الصحي لا يحتمل، فكيف في حال “وجود 4 في غرفة تبلغ مساحتها 20 مترًا مربعًا”.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

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