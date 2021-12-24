هذه المدينة تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر

المستقلة /- تتعرض مناطق في شمال الصين إلى موجة باردة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق التي سجل بعضها أكثر من 43 درجة تحت الصفر.

ذكرت ذلك صحيفة “الشعب” الصينية، في تغريدة على “تويتر” قالت فيها إن مدينة موخه، الواقعة شمالي الصين، سجلت 43.5 درجة تحت الصفر.

وتعاني المدينة الصينية من طقس جليدي وموجة باردة تسببت في انخفاض درجة حرارتها إلى هذا المستوى الذي تم تسجيله الأربعاء.

ونشرت الصحيفة صورا ترصد جانبا من الطبيعة وظروف الحياة في تلك المدينة التي اكتست بالجليد لكن أنشطتها الحياتية لم تتوقف.

وتظهر في الصور سيارات في الشوارع ورجل مرور يقوم بأداء عمله، بينما لا يوجد الكثير من الناس في الشوارع.

يذكر أن المدينة التي تقع في أقصى شمالي الصين سجلت أدنى درجة حرارة في 40 عاما، في يناير الماضي، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 48.4 درجة تحت الصفر.

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