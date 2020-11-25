هذه الفئة من الرجال لا تصلح للزواج

المستقلة /- استثنى خبراء العلم النفس الشخص النرجسي من القدرة على الزواج وتكوين أسرة سوية سعيدة، مؤكدين معاناة هذه النوعية من الشخصيات من اضطرابات حادة في الشخصية تدمر شريكة الحياة وتجعلها أداة لتفريغ أنانيته.

وأشار الخبراء إلى أن أخطر صفات الشخص النرجسي تتمثل في أنانيته وبخل مشاعره وحبه لذاته وعدم الشعور بالآخرين مما يجعله أداة لإيذاء كل من حوله وخاصة شريكة الحياة التي تتأثر بطبيعتها الأنثوية بالمشاعر والكلمات والعواطف.

كما ينظر الرجل النرجسي للأنثى على كونها أداة لتلبية رغباته والوصول إلى غاياته وفي المقابل يقلل النرجسي من قيمة المرأة ويحقر منها ومن دورها في الحياة ويحرمها من فرصة التعبير عن مشاعرها مما يجعل شريكة الحياة تعيش حياة زوجية أقرب للكابوس؛ هذا إلى جانب عدم تقبل النرجسي لأي انتقاد واستغلال كلمات الآخرين للظهور بصورة الحمل الوديع وإلقاء اللوم على شركاء الحياة.