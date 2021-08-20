هذه الأطعمة تنقص من يومك 7 ايام كل يوم

هذه الأطعمة تنقص من يومك 7 ايام كل يوم

المستقلة /- يعتبر تجنب السلوكيات الضارة من أهم أسباب المحافظة على الصحة، وبالتالي لربما إطالة العمر، فقد كشفت دراسة جديدة أن الشخص يمكن أن يضيف 7 أعوام إلى عمره عن طريق التخلي عن 3 عادات سيئة للصحة، وهذه العادات هي: التدخين، والإفراط في تناول الطعام، وأيضاً شرب الكحول.

وقام الباحثون الأميركيون بإجراء دراسة طويلة الأجل على أكثر من 14 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاماً خلال الفترة ما بين 1998 و2012. ونُشرت الدراسة الجديدة في “مجلة الشؤون الصحية”.

كما صنف الباحثون المشاركين في نهاية الدراسة إلى مجموعتين: مجموعة وصفوها بأنها خالية من المعوقات، حيث أبلغ المنتمون إليها عن عدم وجود مشكلات أو قيود في ممارستهم أنشطة الحياة اليومية (مثل المشي وارتداء الملابس والاستحمام والنزول من السرير وتناول الطعام)، ومجموعة أخرى أبلغ المنتمون إليها عدم استطاعتهم القيام بنشاط أو أكثر من هذه الأنشطة، وفقاً لصحيفة “إكسبرس” البريطانية.