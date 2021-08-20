هذه الأطعمة تنقص من يومك 7 ايام كل يوم

المستقلة /- يعتبر تجنب السلوكيات الضارة من أهم أسباب المحافظة على الصحة، وبالتالي لربما إطالة العمر، فقد كشفت دراسة جديدة أن الشخص يمكن أن يضيف 7 أعوام إلى عمره عن طريق التخلي عن 3 عادات سيئة للصحة، وهذه العادات هي: التدخين، والإفراط في تناول الطعام، وأيضاً شرب الكحول.

وقام الباحثون الأميركيون بإجراء دراسة طويلة الأجل على أكثر من 14 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاماً خلال الفترة ما بين 1998 و2012. ونُشرت الدراسة الجديدة في “مجلة الشؤون الصحية”.

كما صنف الباحثون المشاركين في نهاية الدراسة إلى مجموعتين: مجموعة وصفوها بأنها خالية من المعوقات، حيث أبلغ المنتمون إليها عن عدم وجود مشكلات أو قيود في ممارستهم أنشطة الحياة اليومية (مثل المشي وارتداء الملابس والاستحمام والنزول من السرير وتناول الطعام)، ومجموعة أخرى أبلغ المنتمون إليها عدم استطاعتهم القيام بنشاط أو أكثر من هذه الأنشطة، وفقاً لصحيفة “إكسبرس” البريطانية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رسميا.. نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في السعودية

اخر الاخبار

حليف غير موثوق به: هل سيكررأكراد  سوريا مصير الشعب الأفغاني؟

اخر الاخبار

سوريا تطالب بإجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية

اخبار العراق

كربلاء تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء بمشاركة خمسة ملايين زائر

اخر الاخبار

فيسبوك وتويتر وانستجرام تحسم موقفها من حركة طالبان

اخر الاخبار

هذه الأطعمة تنقص من يومك 7 ايام كل يوم

اخر الاخبار

محمد رمضان يرد على طرد بلقيس من مصر بطريقته الخاصة

اخر الاخبار

محمد رمضان يرد على طرد بلقيس من مصر بطريقته الخاصة

اخبار مصر

ضحايا بانهيار مبنى في مصر

اخبار السعودية

بعد انتشار فيديو اسائة للسيدة عائشة وللرسول الكريم..السلطات السعودية ترد

اخبار الاردن

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن

اخبار العراق

طاقم تحكيم صيني لقيادة مباراة منتخب العراقي أمام إيران في التصفيات الآسيوية

اخبار العراق

مجلس الوزراء يستثني مشروعي فندق شط العرب والشقق الرياضية من الإعلان بعرض الفرص الاستثمارية

اخر الاخبار

ملعب الغرافة يحتضن مباراة منتخب العراقي أمام إيران في التصفيات الآسيوية

اخبار العراق

القبض على عدد من المتهمين بسبب نزاع عشائري مسلح في البصرة

اخر الاخبار

سامسونج تعلن عن أنها تتخلص من الإعلانات التي تظهر في تطبيقاتها

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بعد اعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الامريكي