هذا هو مصير مدعي النبوة

المستقلة /- أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان نشات منذر، في العاصمة اللبنانية بيروت، بتهمة ادعاء النبوة، وتهديده مجموعة من الإعلاميين والإساءة إلى مصر، ويخضع حاليا للتحقيق، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، حسب ما أفادت صحيفة “النهار”.

وأكدت مصادر قضائية انه تم توقيف مدعي النبوة، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، وبعض المحاميين، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، وبتوجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات”.

هذا وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن نشأت “مدعي النبوة”، كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات في لبنان، وتداول النشطاء صورة قديمة له ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة “الطبلة” بين يديه.
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وكان قد برز نشأت، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها بموقع “فيسبوك” الذي قالت فيه “انه مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان، كما واجه هجوما حادا حين أعلن: “ممنوع دخول المصريين” إلى المجموعة التي أسسها عبر “فيسبوك” لنشر الدعوة.

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