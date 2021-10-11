هذا هو اخطر وقت في السنة لفيروس كورونا

المستقلة /- في مقابلة مع محطة إذاعة “سبوتنيك”، قال كبير الأطباء في المركز الطبي “ليدر ميديسن” يفغيني تيماكوف: إن الخريف هو أسوأ وقت “للقاء” مع فيروس كورونا المستجد، حيث تنتشر في الخريف عدوى البرد الفيروسية بالإضافة إلى فيروس كورونا، وأعراض هذين المرضين متشابهة ولها مسار مشترك، وأكد الطبيب، أن هذا الوضع خطير، وخاصة لمن لم يتطعم باللقاح ضد كوفيد.

وأشار الطبيب، إلى أن الكثير من الناس “التقوا” فعلا بعدوى فيروس كورونا، ولكن في ظروف نمو عدد الإصابات، هناك خطر الحصول على كمية مفرطة من الفيروسات المثيرة لكوفيد، لهذا شدد على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لكورونا.

التطعيم ليس فقط يحمي من زيادة العبء الفيروسي عند الاحتكاك مع شخص مصاب بكورونا ، بل ويقلل كذلك من خطر الإصابة بعدة أنواع من فيروسات البرد خلال الخريف، حسب رأي الطبيب ميديسين.

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