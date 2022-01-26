هذا موعد السيطرة على وباء كورونا

المستقلة /- أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب في جامعة القاهرة في مصر، أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة توحي بأن السيطرة على فيروس كورونا ستبدأ منتصف هذا العام.

وأضاف الدكتور عصمت في حديث تلفزيوني أن “كورونا تجربة لم تمر على العالم، وكنا نحصل على المعلومات ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة”.

وتابع: “اللقاحات تخضع لدراسات للتأكد من الأمان والكفاءة، ونحن في مصر بدأنا بالتطعيم لمن هم بعمر الـ12 سنة، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا”.

ولفت إلى أن “متحور أوميكرون عندما يصيب غير المطعمين فإن عوارضه تكون 10 أضعاف عوارض المطعمين، ولذلك نقول إنه مع كل هذا التفاؤل إن التطعيمات أساسية”.

وأردف قوله: “أسباب السيطرة على كورونا لها أسباب كثيرة أهمها التطعيمات بالإضافة على المتحورات والتي لا يد لنا فيها، فهذا من خلق الله في الفيروس وتطوره، والمهم بالنسبة لنا لا نهمل التطعيمات والإجراءات الاحترازية”.

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