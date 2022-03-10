هذا ما فعلته جنى مقداد مع فتيات الأردن بسبب حجابها

المستقلة /- استغلت نجمة قناة طيور الجنة، جنى مقداد فرصة وجودها ببلدها الأردن، وقامت بتوزيع بعض الهدايا التي تلقتها بمناسبة إعلان ارتدائها الحجاب، على الفتيات اللاتي ذهبن وتجمعن في إحدى القاعات لمقابلتها والترحيب فيها.

وقدمت جنى للفتيات أثواب فضفاضة للصلاة، كما أطلقت حملة بعنوان “ثوبي تاريخي”، ونشرت قناة “وليد وعصومي” الفيديو عبر “يوتيوب”، وانهالت التعليقات من الجمهور الذي شجع الخطوة المهمة التي قامت بها النجمة المحبوبة، كما قد البعض لها الشكر لتسليط الضوء على تلك الهدايا التي قدّمتها للفتيات.

يذكر ان جنى مقداد أعلنت مؤخرا ارتدائها الحجاب، ونشرت أول صورة عبر صفحتها في “فيسبوك”، وهي ترتدي الحجاب، وعلقت: “الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به.. وأسأله الثبات، وأرجو منكم حُسن الدعاء”، كما اقامت عائلتها حفل كبير بمناسبة حجابها وتم نشر فيديوهات الحفل عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل.

وبدوره كان قد نشر خالد مقداد والد جنى على صفحته رسالة تهنئة إلى ابنته بمناسبة ارتداء الحجاب، مستذكرا طفولتها وكيف كبرت بشكل سريع، وكتب: “بنيتي وردتي، كنتِ بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار يا مهجةَ قلبِ أبيكِ يا صغيرة، وهل يطيب البيت من غير ظلكِ وصوتكِ وأنفاسكِ يا حبيبتي”.