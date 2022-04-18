هدى سجاد تناقش مع البنك المركزي تقليل عمولة دفع رواتب الإعانة

المستقلة /- ناقشت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد، مع البنك المركزي، تقليل عمولة دفع رواتب الإعانة.

وذكر بيان لهيئة الحماية تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أنَّ “سجاد بحثت مع نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري، تقليل كُلف استيفاء مبالغ دفع عمولة دفع إعانات الحماية الاجتماعية من المشمولين بالإعانة”.

وأوضح، أن “الاجتماع جرى بحضور المدير العام للمدفوعات في البنك المركزي والمدير العام لدائرة صندوق الحماية الاجتماعية ومديري أقسام القانونية والحسابات في الهيئة، حيث تمَّت مناقشة تقليل مبالغ الاستقطاعات الشهرية للفئات الفقيرة وسبل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني”.

واضاف،أنه “تمَّ الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة مع شركات الدفع الإلكتروني من أجل الحصول على عروض أو خدمات أفضل إلى الفئات الفقيرة”.

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