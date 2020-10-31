هدى الاتربي تتصدر تريند السعودية بإطلالتها الجذابة في مهرجان الجونة

تصدرت الفنانة المصرية هدى الاتربي، اليوم السبت، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» في السعودية، بعدما ظهرت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجات الجونة السنيمائي في مصر مساء أمس الجمعة.

وارتدت هدى الأتربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فستانًا طويلًا باللون الأسود، بدون أكمام، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتسريحة شعر ذيل الحصان، وإكسسوارات مكونة من حلق وانسيال وخاتم.

هدى الأتربي درست الحقوق بجامعة القاهرة، وانضمت لمسرح المدرسة وفيه شاركت في العديد من المسرحيات لشيكسبير وعدة مسرحيات غنائية واستعراضية أخرى.

وعندما تخرجت الأتربي قررت العمل في التمثيل فدرست التمثيل في عدة ورش داخل مصر، شاركت في أفلام قصيرة تمّ عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016 و كانت 2018 هي بداية ظهورها الأول علي شاشة السينما في فيلم علي بابا لتنطلق بعدها مسيرتها وتستطيع في وقت قصير أن تلفت الأنظار لتنضم بعدها لعدة أعمال ناجحة مثل كلبش ونادي الرجال السري و مسلسل خيانة عهد.

هدى الأتربي درست الحقوق بجامعة القاهرة، وانضمت لمسرح المدرسة وفيه شاركت في العديد من المسرحيات لشيكسبير وعدة مسرحيات غنائية واستعراضية أخرى.

وعندما تخرجت الأتربي قررت العمل في التمثيل فدرست التمثيل في عدة ورش داخل مصر، شاركت في أفلام قصيرة تمّ عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016 و كانت 2018 هي بداية ظهورها الأول علي شاشة السينما في فيلم علي بابا لتنطلق بعدها مسيرتها وتستطيع في وقت قصير أن تلفت الأنظار لتنضم بعدها لعدة أعمال ناجحة مثل كلبش ونادي الرجال السري و مسلسل خيانة عهد.