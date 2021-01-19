هجوم مزدوج على رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

DIYALA, IRAQ - NOVEMBER 23: Iraq army forces and Peshmerga forces launch an US-led operation against Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Sadiye town of Diyala, Iraq on November 23, 2014. Iraqi army forces and Peshmerga regained control of Diyala's Sadiye town. (Photo by Ali Casim/Anadolu Agency/Getty Images)
موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- قال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ذي قار السريع، دون إصابات أو أضرار.

وأضاف المصدر، أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت على الرتل ذاته على مسافة قريبة من التفجير الأول، ما تسبب باحتراق إحدى شاحنات الرتل دون وقوع إصابات بشرية.

ومنذ أشهر، يستهدف مجهولون أرتال التحالف الدولي بعبوات ناسفة، وتتهم الولايات المتحدة فصائل مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وكانت فصائل مسلحة، من بينها كتائب “حزب الله” العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تسعة قتلى في القصف الأمريكي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي في بابل

اخر الاخبار

هجوم مزدوج على رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

اخبار العراق

منتخب الكويت يخسر أمام فلسطين قبل مواجهة العراق

ثقافة وفنون

“تنبأت بموتها”.. السعودية مها الحجيري تتصدر تويتر بعد رحيلها

اخبار العراق

تحالف العامري يعلن “انزعاجه الشديد” لتأجيل الانتخابات ويؤكد انه مخالف للاتفاق

اخر الاخبار

بصورة صادمة .. هنا الزاهد تسخر من شكلها بدون مكياج

اخر الاخبار

أعراض جديدة لفيروس كورونا مرتبطة بالعينين

اخر الاخبار

أعراض جديدة لفيروس كورونا مرتبطة بالعينين

اخر الاخبار

الإدارة الأمريكية الجديدة وقضايا الشرق الاوسط

اخر الاخبار

السلطة الفلسطينية وتحديات الاستقرار الاقتصادي

اخبار العراق

الصدر : اذا كان تأجيل الإنتِخابات مهني فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا

اخبار العراق

زيدان يبحث مع السفيرين البريطاني والامريكي تسليم المطلوبين

اخر الاخبار

فيديو.. سعد لمجرد يعلن عن تحضيره عدة مفاجآت لجمهوره

اخبار العراق

اعتقال 27 متهما بجرائم جنائية مختلفة في كربلاء

اخبار العراق

نائب: رصدنا هدرا مالي بعقود الكهرباء بقيمة 60 مليار دولار

اخبار العراق

معهد التطوير القضائي ينظم حلقة نقاشية عن جرائم غسل الاموال

اخبار العراق

شرطة ميسان  تكشف عن نشاطها السنوي 