هجوم مزدوج على رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

المستقلة /- قال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ذي قار السريع، دون إصابات أو أضرار.

وأضاف المصدر، أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت على الرتل ذاته على مسافة قريبة من التفجير الأول، ما تسبب باحتراق إحدى شاحنات الرتل دون وقوع إصابات بشرية.

ومنذ أشهر، يستهدف مجهولون أرتال التحالف الدولي بعبوات ناسفة، وتتهم الولايات المتحدة فصائل مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وكانت فصائل مسلحة، من بينها كتائب “حزب الله” العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.