هجوم لداعش على نقطة للتفتيش في الأنبار يوقع ضحايا

هجوم لداعش على نقطة للتفتيش في الأنبار يوقع ضحايا

المستقلة /… أفاد مصدر أمني بأن مسلحين تابعين لتنظيم داعش شنو هجوما مسلحا على نقطة للتفتيش في الأنبار، ما أوقع ضحايا ومصابين في صفوف قوات الجيش العراقي .

وقال المصدر للـ(المستقلة).. اليوم الاربعاء إن “مسلحين لتنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش للواء 29 الفرقة السابعة في الجيش العراقي قضاء هيت غربي الأنبار”.

وأضاف أن “الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة جنود ضحايا إضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح قرب وادي المرج في هيت”.

وأشار إلى أن “قوة من الفرقة السابعة شنت عمليات مداهمة وتفتيش في وادي المرج تحسباً من شن هجمات اخرى”. (النهاية)