هجوم شرس بين هاني شاكر وعمرو دياب

المستقلة /- اثار الفنان المصري هاني شاكر مؤخرا جدلا واسعا بعد تصريحه الاخير اتجاه الفنان المصري عمرو دياب.

واثناء استضافته في إحدى البرامج مؤخرا ،برفقة الفنان المصري أمير كرارة وتحدث عن اغاني الفنان عمرو دياب.

في التفاصيل ، اثناء سؤال الفنان امير كرارة له ما اذ كانتبعذ اغاني الفنان عمرو دياب من المفروض ان تقوم بغنائها قبله وان الفنان عمرو دياب حصل على الاغاني من قبلك ، حيث قال ” انا مش زعلان و مش هزعل الواحد لازم يكبّر دماغه”

كما ذكر موقفاً جمعه بالفنان عمرو دياب حين عرض عليه بهاء الدين محمد أغنية “بتحبيه”، وبالفعل سجّلها هاني شاكر في الاستوديو، في الوقت الذي قدّمها فيه “الهضبة” خلال إحدى حفلاته، وبمجرد معرفته بأن الأغنية سجّلها هاني شاكر، تنازل عنها بكل ودّ”

من جهة أخرى ، تعرض الفنان هاني شاكر قبل عدة اسابيع لوعكة صحية شديدة في نفس اليوم الذي كان من المقرر فيه احياء حفلته في دار الاوبرا المصرية.

في التفاصيل ، ظهرهاني شاكر في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام في صباح يوم الحفل معلنا اسفه الشديد على سرير المرض انه يعتذر عن احياء الحفل بسبب وعكة صحية تعرض لها منذ استيقاظه اذ شعر بضربات قلبه شديدة الخفق واضطر للذهاب للمستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة

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