هجوم شديد على محمد صلاح بسبب صور الكريسماس

المستقلة /- تعرض النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره صورة لاحتفاله وأسرته بعيد الميلاد.

وكان صلاح قد نشر صورتين عبر حساباته، واحدة مع الأسرة والأخرى جمعته وابنته مكة أمام شجرة “الكريسماس” ومجموعة من الهدايا في منزله.

وتهجم عدد من المغردين على صلاح بلغة استفزازية بعد ظهوره في صورة وهو يحتفل بعيد الميلاد المسيحي.

واعتبر عدد منهم أن اسمه “فقط هو ما يمثل الإسلام”ـ ووصف أحدهم تصرفاته بأنها برهان “لهوان العرب”.

ووصف مدافعون عن النجم المصري أن هذه الهجمات على أسس مذهبية متطرفة، بأنها “إرهاب فكري” على حد تعبيرهم.

واستنكر أحد المغردين الهجوم ضد محمد صلاح جراء نشره لـ”مشهد متداول جميل”، وقال إن ما يتعرض له اللاعب هو “إرهاب فكري”.

واختار نشطاء آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، تهنئة صلاح بالعيد.