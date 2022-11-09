هجرة كربلاء : لا توجد أية معوقات ومشاكل  لدى العوائل النازحة

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين في كربلاء قيس الغانمي ، اليوم الاربعاء، إن “العوائل النازحة في المحافظة لا توجد لديهم أي معوقات ومشاكل في الحياة اليومية ومتعايشين بسلام ووئام بينهم وبين الأهالي في كربلاء .

وقال في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه وفد من لجنة ملف الهجرة والمهجرين في المفوضية العليا لحقوق الانسان ، بحثنا خلال اللقاء واقع النازحين في المحافظة ، كذلك الوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعوائل النازحة المتبقية في المحافظة بعد العودة الطوعية للعائدين الى مناطق سكناهم الاصلية “.

وأشار الى إن “العوائل النازحة المتبقية والذي يبلغ عددهم ( ٤٢٧٦ ) عائله المسجلين لدى دائرة الهجرة من اصل ( ١٣٨٠٥ ) عائله نازحة من الذين فضلوا البقاء في محافظة كربلاء والتوطين فيها من خلال شراء العقارات او الاستئجار مع نقل اعمالهم الوظيفية وممارسة اعمالهم الحرة لما تشكله كربلاء المقدسة من جذب سكاني وتجاري كبير “.

وأكد أن النازحين لم “يتلقوا أي تمييز عنصري أو طائفي ويتلقون الرعاية الصحية الكاملة ويتم التعامل معهم على انهم ابناء محافظة واحدة “.