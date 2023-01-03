هجرة كربلاء تسجل عودة 30 عائلة نازحة الى تلعفر

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، عن مباشرة موظفي فرعها في محافظة كربلاء عن تسجيل عودة (30) اسرة نازحة الى مناطق سكناهم الاصلية في تلعفر بمحافظة نينوى نهاية شهر كانون الأول الماضي .

وقال مدير الفرع قيس الغانمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء ، بتوجيه “وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو وضمن سعيها الحثيث لتنفيذ البرنامج الحكومي بتسجيل الأسر الراغبة بالاندماج في كربلاء ، وعودة اسر اخرى ، سجل الفرع عودة ( 30 ) عائلة نازحة الى محل سكناهم في قضاء تلعفر محافظة نينوى “.