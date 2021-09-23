هاني سلامة مهدد بالقتل لهذا السبب الغريب

المستقلة /- اثار الفنان المصري هاني سلامة مؤخرا اثناء مقابلته الأخيرة على إحدى البرامج وتحدثه عن قصة تهديده بالقتل التي صدمت جمهوره.

في التفاصيل ، احل الفنان هاني سلامة ضيف برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة المصرية اسعاد يونس.

وضمن الحلقة تحدث الفنان عن كثير ما دار خلال مسيرته الفنية كاشفا عن قصص لم تظهر للاعلام من قبل.

ومن ابرز ما جاء في تصريحات الفنان هاني سلامة قائلا ” كنت قبل الزواج في وقت مضطرب نفسيًا وعاطفيًا، ولأول مرة في حياتي قمت بعمل فكرة صلاة الاستخارة من أجل الارتباط بإنسانة صالحة مثل أي شاب”.

وأضاف: “صديقة لي قامت بالاتصال بي وأكدت أنها تعلم فتاة جيدة ومن الممكن أن تكون زوجة لي، وتحمست للفكرة لكنني كنت غير واثق أن توافق على الزواج، وصديقًا لي أيضًا قام بالاتصال بي، وتحدث معي عن نفس الفتاة، وتحمست للموضوع، وبالفعل قمت بمقابلتها، وأردت أن يكون هناك خطوة جادة وقمت بخطبتها”

كما كشف عن تلقيه تهديدات بالقتل قبل تصوير مسلسل “الداعية” عام 2013، وخشى على أهله مما دفعه للتفكير في إرسال أسرته إلى كندا حيث تحمل زوجته الجنسية الكندية أيضًا، ولكنه تراجع عن الفكرة بسبب بعد المسافة، كما فكر في إرسالهم إلى الجونة ولكنه تراجع ايضًا.