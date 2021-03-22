قرار مهم لجميع الراغبين بأداء العمرة

المستقلة /- حسمت وزارة الحج والعمرة في السعودية، التساؤلات حول اشتراط تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للتمكن من إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة أم لا، سواء لمن كانت أعمارهم دون الـ70 عاما، أو تجاوزوا الـ70.

وفيما يختص بالأعمار المصرحة بأداء العمرة من داخل المملكة العربية السعودية وإصدار التصريح عبر تطبيق “اعتمرنا”، كشفت وزارة الحج والعمرة أنها بين 18-70 عاما وفقا لتعليمات وزارة الصحة السعودية، إذ لا يمكن إصدار التصريح لمن هم دون الـ18 ولمن تجاوزوا الـ70، كما أنه لا يمكن إضافة الأطفال كمرافقين، في حين يسمح بإضافة الأم كمرافق للمستفيد.

وحول استفسار حول إمكانية إصدار تصريح بالعمرة لمن تجاوزوا الـ70 عاما في حال تم تلقيهم التطعيم بلقاح كورونا، فقد شددت وزارة الحج والعمرة في السعودية على أن من تجاوزوا الـ70 عاما لا يمكنهم إصدار تصريح للعمرة حتى وإن تلقوا التطعيم.

أما فيما يخص اشتراط التطعيم بلقاح كورونا لأداء العمرة، فقد كشفت الوزارة أنه غير مطلوب حتى الآن، كما أنه لا يشترط إجراء المسحة لذلك، بل إن المطلوب هو إصدار التصريح عبر تطبيق “اعتمرنا”، وإثبات الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا”.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد نصحت في وقت سابق، الراغبين بأداء الحج والعمرة، إلى المبادرة بتلقي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد، فيما أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي لمستجدات الفايروس، الأحد، أن اشتراط تلقي التطعيم بلقاح كورونا لأداء العمرة لا يزال تحت الدراسة.

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