هام : فيروس خبيث يقتحم الهواتف ويسرق أموال المستخدمين ويحذف بياناتهم

المستقلة /- وضع مستخدمو أندرويد في حالة تأهب قصوى بعد أن اكتشف الباحثون خللا جديدا مرعبا يصيب الأجهزة الشهيرة، مما يتيح للمتسللين سرقة التفاصيل المصرفية للمستخدمين وفي الوقت نفسه يمكنهم حذف جميع بيانات الجهاز بأكمله عن بعد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “express” البريطانية، حث فريق الأمن في Cleafy، المختصين بالأمن السيبراني، مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد على توخي مزيد من الحذر عند تنزيل الملفات على هواتفهم، بعد اكتشاف خطأ جديد شرير يمكن أن يتسبب في إحداث فوضى في الأجهزة.

اكتشاف تهديد مرعب يستهدف هواتف أندرويد حول العالم

ويستخدم هذا التهديد الأخير، نوعا من البرامج الضارة يسمى BRATA والتي تملك القدرة على مراقبة المستخدمين أثناء استخدامهم لبعض الخدمات التي تتطلب استخدام المدفوعات الإلكترونية، مما يمنح الهاكرز وصولا غير مشروع إلى حساباتهم المصرفية، مما يمكنهم فيما بعد من استخدام هذه البيانات لسرقة أموال الضحية دون أن يعرف أنه تعرض للاختراق.

وما زاد الطين بلة، بمجرد إتمام عملية الهجوم، يقوم الهاكرز بتغطية مساراتهم عن طريق إجراء إعادة ضبط المصنع للجهاز لإخفاء أي أثر قد يشير إليهم، مما يؤدي إلى حذف كل شيء تم تخزينه على الهاتف ولا يوجد شيء يمكن للمالك فعله لإيقافه.

وقد تم رصد برنامج BRATA الضار، لأول مرة خلال عام 2019، حيث اكتشف باحثو الأمن في مختبرات كاسبرسكي Kaspersky، انتشار البرمجات الخبيثة على الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد في البرازيل.

ومنذ ذلك الحين، أخذ هجوم BRATA في الانتشار بسرعة البرق، موسعا نطاق نشاطه ليشمل أهدافه مستخدمى أجهزة أندرويد في المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا، ومن المحتمل أن ينتشر بسرعة لا تصدق ويشق طريقه إلى الملايين من هواتف أندرويد في جميع أنحاء العالم، حيث يتطور هذا الخلل بمعدل سريع جدا، مضيفا ميزات جديدة متطورة تجعل من الصعب اكتشافه ويزداد تدميرا بمجرد إصابة الهاتف.

ولتفادى إصابة جهازك بهذا الهجوم المرعب، توجد طريقة بسيطة جدا لتجنب الوقوع ضحية له، حيث يقوم المتسللون بتوزيع برمجيات BRATA عبر أدوات التنزيل، وعلى عكس العديد من أشكال البرامج الضارة الأخرى، لم يعثر على شيفرات البرنامج الضار ضمن تطبيقات أندرويد على متجر جوجل بلاي.

وذلك يعني أنه طالما أنك تقوم بتنزيل التطبيقات عبر النظام الأساسي والمعروف والموثوق الذي توفره شركة جوجل، سيبقي هاتفمك بمأمن من الهجمات الخبيثة التي تستهدف أجهزة أندرويد.

وفي الوقت نفسه، احذر من الرسائل التي تتلقاها على جهازك، سواء كانت رسالة نصية أو ضمن دردشة على تطبيق واتساب، تطلب منك تنزيل ملف على جهازك، لأن هذا الملف قد يكون مليئا بالبرامج الضارة.