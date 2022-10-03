هالاند يقترب من انتزاع المركز الأول في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

المستقلة/- اقترب النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، من انتزاع المركز الأول في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، المخصص لأفضل هداف في دوريات أوروبا، بعدما واصل تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل ”هاتريك“ في فوز فريقه على مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد.

ولم يكتف هالاند بهز الشباك بل صنع هدفين لزميله فيل فودن الذي أحرز ثلاثية أيضا.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 14 هدفا في ثماني مباريات بالدوري، وهو ضعف ما سجله أقرب منافس له بقائمة هدافي المسابقة هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير.

كما حطم النجم النرويجي رقما جديدا بدوري الأضواء بعد أن أصبح أسرع لاعب يسجل ثلاث ثلاثيات وذلك خلال ثماني مباريات فقط، بينما احتاج حامل الرقم القياسي السابق مايكل أوين إلى 48 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز مع ليفربول.

ويتصدر الترتيب العام للحذاء الذهبي النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، برصيد 28.5 نقطة من 19 هدفا، وخلفه يأتي إرلينغ هالاند، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة من 14 هدفا، وفي المركز الثالث السويدي أليكساندر جيريمجيف، مهاجم فريق هاكن السويدي برصيد 21 نقطة من 21 هدفا.

ووصل الدوريان النرويجي والسويدي للمرحلة الـ26 وما زال هناك فقط 4 مراحل على نهايتهما، فيما الدوري الإنجليزي الممتاز ما زال في بدايته ووصل لجولته الثامنة فقط.

ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي ومتصدر هدافي الدوري الإسباني، المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 9 أهداف.

ويتواجد الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار داسيلفا، لاعبا باريس سان جيرمان، ومتصدرا هدافي الدوري الفرنسي في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة من 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 28 نقطة – 14 هدفا.

2- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 18 نقطة – 9 أهداف.

3- الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 16 نقطة – 8 أهداف.

4- الألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام): 14 نقطة – 7 أهداف.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.

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