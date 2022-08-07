هالاند يبدء مشواره في الدوري الإنكليزي بهدفين في مرمى ويستهام

هالاند يبدء مشواره في الدوري الإنكليزي بهدفين في مرمى ويستهام

المستقلة/- بدء النرويجي إيرلينج هالاند المنتقل حديثا الى مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز بتسجيل هدفين في مرمى ويستهام، اليوم الاحد.

هالاند شارك أساسيا في أول مباراة له في البريميرليج، واستطاع الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلة أريولا حارس وست هام له.تقدم لتنفيذها ، حيث أسكنها الشباك بنجاح، ليفتتح مسلسل أهدافه الرسمية بقميص السيتي.

واحتفل هالاند بطريقته الاستثنائية بأول أهدافه الرسمية مع السيتي، وكأنه كان يريد الرد على الانتقادات التي طالته في الأسبوع الماضي.

وكانت بعض جماهير السيتي انتقدت هالاند بسب إضاعته فرص سهلة خلال خسارة الفريق ضد ليفربول بنتيجة 1-3 في مباراة كأس الدرع الخيرية.

يذكر أن هالاند انتقل إلى مانشستر سيتي خلال الصيف الحالي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.