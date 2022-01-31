هاشتاغ #متضامن_مع_عباس_النوري يتصدر الترند بعد إستغاثة زوجته

المستقلة /- عقب تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، ما زالت قضية الممثل السوري ​عباس النوري​ تشغل الرأي العام في ​سوريا، حيث تصدر خلال الساعات الفائتة هاشتاغ بعنوان “​متضامن مع عباس النوري​”، دعماً وتضامناً معه لما تعرض له من هجوم وإتهامات بالإساءة للحزب والجيش.

والجدير بالذكر ان هذا الهاشتاغ جاء بطلب من زوجته الكاتبة عنود الخالد، التي نشرت عبر صفحتها على مواقع التواصل صورة للممثل، وعلقت عليها: “لكل الشرفاء ومحبين سوريا والحريصين على سورية الرجاء تفعيل هاشتاغ #متضامن_مع_عباس_النوري”.

وكان أول المتضامنين والداعمين، الممثلة ​شكران مرتجى​ التي نشرت عبارة “متضامن مع عباس النوري” وأوضحت انه تم تحريف كلامه وتخوينه دون وجه حق، وتضامن الممثل ​أيمن زيدان​ مع عباس النوري معتبراً أن سوريا بلد الحريات والديمقراطية ولا يجوز ققمع حرية الرأي.

كما نشر الممثل كرم الشعراني صورة للنوري وأرفقها بتعليق: “لايحق لأي شخص أن يشكّك بوطنية هذه القامة العظيمة، وأرفقع بالهاشتاغ، كما نشرت الممثلة ريم زينو صورة للنوري مع الهاشتاغ وعلقت بكلمة “أستاذي” مع إيموجي قلب أحمر،