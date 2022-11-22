هادي بلادي أغنية مغربية لدعم المنتخب المغربي بالمونديال

المستقلة/- ضمن سلسلة مشاريعها الوطنية، طرحت قناة MDA برودكشن على اليوتيوب والعائد ملكيتها للمنتج والمؤلف الغنائي مصعب العنزي الملقب بسفير الأغنية المغربية أن تقدم هدية لأسود الأطلس عبارة عن عمل فني مساند للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 التي تحتضنها دولة قطر ما بين الــ 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الــ 18 من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

الأغنية بعنوان “هادي بلادي” وهي من كلمات وإنتاج سفير الأغنية المغربية “مصعب العنزي”، وألحان “رضوان الديري”، وتوزيع “بدر المخلوقي”، وإخراج “فيصل الحليمي” ووقع الاختيار لأداء الأغنية على الفنان الشعبي “عبد الرحيم بانا” بمشاركة فرقته وعدد من الجمهور الذي شارك ضمن فيديو كليب تم تصويره بمدينة مراكش، واختير له مكان مغربي تقليدي بأحد الرياضات، يعكس تاريخ وحضارة المغرب الضاربة في عمق التاريخ، حيث اعتمدت الشخصيات المشاركة، وعددها 30، في الفيديو على لباس وديكورات من التراث المغربي الأصيل التي تربط الماضي بالحاضر، وهي فرصة، أيضا، لإبراز أهم المعالم العمرانية والهندسة المعمارية المتميزة التي تتميز بها المملكة.

العمل الفني الذي أشرف عليه ونفذه المنتج “مصعب العنزي”، والذي اعتمد على الدقة المراكشية، وهي الرقصة التي ابتكرت منذ القرن الــ 15 الميلادي، وحافظت عليها الأجيال المتعاقبة، ليكون بالتالي هذا العمل عبارة عن رسالة موجهة إلى العالم بمناسبة هذا العرس الكروي العالمي الكبير، مفادها أن المغرب بلد عريق بحضارتها وأصالته وتراثه و طبيعته وموقعه الجغرافي المتفرد.

يذكر أن هذا العمل الفني المتميز، سيبث مع انطلاق مونديال كأس العالم عبر قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.