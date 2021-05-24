هاتف iPhone 12 5G يصبح الأكثر مبيعا فى العالم بلا منافس

المستقلة /- استطاع هاتف iPhone 12 5G من شركة آبل الأمريكية تحقيق مبيعات هائلة جعلته الهاتف الأكثر مبيعا فى العالم في الربع الأول من العام الحالي 2021 ، وذلك بفارق كبير عن باقي الهواتف الذكية الأخرى بما فيها هواتف سامسونج الرائدة.

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف iPhone 12 5G سيطرعلى مبيعات الهواتف الذكية ف العالم منذ إطلاقه فى أكتوبر العام الماضى، واستحوذ على على 5٪ من الشحنات العالمية، ثم جاء بعده هاتف iPhone 12 Pro Max واستحوذ على على 4٪ .

وجاء فى المرتبة فى الثالثة هاتف iPhone 12 Pro بحصة 3 % ، ولم يستطع الهاتف الأصغر فى المجموعة iPhone 12 mini أن يأتى فى المرتبة الرابعة، حيث جاء هاتف iPhone 11 بدلا منه واستحوذ على أكثر من 2٪ من الشحنات العالمية.

ولم تستطع هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن تأتى فى أى من المراتب الثلاثة الأولى لمبيعات الهواتف الذكية فى العالم، حيث حلت بعد هاتف iPhone 11 ، ثم جاءت بعدها شاومى ثم هواتف Redmi Note 9 ، ثم هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة Galaxy A12 و Galaxy A31.

ويعمل هاتف iPhone 12 5G بمعالج شركة آبل الأحدث A14، والذي قالت عنه أنه أسرع بنسبة 50% من المعالج السابق، كما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات مختلفة هي 64 و 256 و 512 جيجابايت.

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