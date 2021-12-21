هاتف Find N Oppo يتصدر قائمة افضل الهواتف القابلة للطي

المستقلة/- ظهرت هذا العام العديد من الهواتف الذكية المميزة، لكن بعض هذه الأجهزة نال شعبية كبيرة لما قدمه من تقنيات جيدة طرحت للمستخدمين بأسعار منافسة.

وقبل نهاية هذا العام نشر موقع gsmarena المتخصص بشؤون التقنية قائمة بالهواتف الذكية التي لاقت شعبية كبيرة وتابع أخبارها عدد كبير من مستخدمي الإنترنت.

وترأس القائمة التي نشرها الموقع هاتف Find N الذي صممته Oppo ليكون أحد أفضل الهواتف القابلة للطي حاليا، وتنافس من خلاله الأجهزة الشبيهة من سامسونغ وهواوي.

وفي المرتبة الثانية من القائمة حل هاتف Motorola Edge X30 الذي صنف من بين أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام، وقدم للمستخدمين تكاملا ممتازا من حيث الأداء وقدرات التصوير والجودة.

وثالثا في تصنيف القائمة حل هاتف Redmi Note 11 Pro وتلاه في المرتبة الرابعة هاتف Samsung Galaxy A52s 5G الذي صنّف من بين أفضل الهواتف الرخيصة الثمن القادرة على العمل مع شبكات 5G.

وشملت القائمة أيضا العديد من الأجهزة منها: iPhone 13 Pro Max، و Redmi Note 10 Pro، و Redmi Note 10 Pro، و Galaxy S21 Ultra، و Poco X3 Pro، و Poco X3 Pro.

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