هاتف سامسونغ Galaxy S 21 يحقق مبيعات قياسية خلال 7 اسابيع

المستقلة /- حققت سلسلة Galaxy S 21 مبيعات قياسية بعد ما يقرب من 7 أسابيع من إطلاقها، وتم بيع العديد من الوحدات في العديد من دول العالم.

ووفقا لموقع ”سام موبايل“ التقني، وصلت مبيعات سلسلة Galaxy S21 إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

وباعت Galaxy S21 و Galaxy S21 + و Galaxy S21 Ultra بالفعل إجمالي 590 ألف وحدة في دول الشرق الأقصى.

ويأتي ذلك بعد أربع سنوات من تحقيق الجيل الرائد الأخير من ”سامسونغ“ أرقاما قياسية، حيث حققت سلسلة Galaxy S8 التي صدرت في 2017 ما يقرب من 620 ألفا من المبيعات المحلية في الأسابيع الأربعة الأولى من طرحها في السوق.

وعلى الجانب الآخر، كشف الموقع أن قرار شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية بخفض السعر التمهيدي لسلسلة Galaxy S21 كان خطوة صحيحة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نموذج Galaxy S21 الأساسي يمثل نصف أرقام المبيعات خلال الشهر الأول.

ومن الواضح أن الشركة تحاول السيطرة على خسائرها السابقة، حيث صُنفت أنها ثاني أكبر خاسر في سباق نمو الهواتف الذكية العالمي العام الماضي.

وكانت قد بدأت ”سامسونغ“ الكورية تلقي الطلبات المسبقة لجميع هواتف سلسلة Galaxy S21 في 15 يناير وشحنت الأجهزة في معظم دول العالم في 29 يناير.

وبعد حوالي شهر ونصف على إصداره، خفضت الشركة الكورية سعر سلسلة Galaxy S21 لتصبح أرخص مما كانت عليه من قبل، حيث خفضت سعر جهاز Galaxy S21 لـ 674.99 دولار فقط، وهو أقل بـ 125 دولارا عن السعر الأصلي.