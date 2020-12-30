هاتف الايفون القابل للطي .. آبل تبدأ الاختبارات

المستقلة … ظهرت تقارير جديدة حول قيام شركة أبل الامريكية باختباراتها على نسخة جديدة من هاتفها ” الايفون ” بتصميم قابل للطي والذي من المتوقع طرحه بشكل رسمي في الاسواق بحلول العام 2022.

وبحسب المسرب الأمريكي الشهير ”جون بروسر“، فأن شركة أبل تطور حاليا جهازين قابلين للطي، والذي من المتوقع ان يأتي الجهاز الأول مع شاشتين ومفصلة بين الشاشات، ويتشابه التصميم بشكل كبير مع تصميم مايكروسوفت ”Surface Duo“، أما الجهاز الثاني فيستخدم تصميما صدفيا، يبدو أقرب لتصميم هاتفي ”Galaxy Z Flip“ و“Moto RAZR“.

وسيتم تجهيز الجهاز بالفعل بشاشة ”OLED“ قابلة للطي، والتي ستوفرها سامسونغ، وكشفت المصادر أيضا أن شركة أبل لا تزال تحاول تحديد أي من هذين التصميمين ستستعين به؛ لأن تصميما واحد فقط سيكون متاحا.

ومع ذلك، يدعي التقرير أنه قد يتعين علينا الانتظار حتى سبتمبر 2022 لرؤية أول هاتف آيفون قابل للطي.

وفقا لتقرير جديد صادر عن صحيفة ”Economic Daily“، فقد أرسلت أبل عددا من النماذج الأولية للهواتف القابلة للطي إلى مورديها الصينيين بما في ذلك ”Foxconn“ و ”New Nikko“.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن العملاق الأمريكي يقوم بتقييم ما إذا كان سيستخدم شاشات ”OLED“ أو ”microLED“ لجهازها القابل للطي، وقد يؤثر القرار على عمليات تصنيع جهاز الطي لأن ”microLED“ هي تقنية عرض ناشئة جديدة لم يتم تجربتها بعد ولكنها ستقدم بعض التطورات مثل: السطوع الإضافي والتشبع بتكلفة منخفضة للطاقة.