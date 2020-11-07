نيوزويك : سيتم طرد ترامب من البيت الأبيض حال رفضه المغادرة

المستقلة /- أشارت تقارير إعلامية إلى احتمالية رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، حال تأكيد خسارته، ورفضه الخروج من البيت الأبيض.

وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، نقلا عن مصادرها إن الخدمة السرية ستقوم بإخراج ترامب من البيت الأبيض، إذا رفض مغادرته عقب انتهاء ولايته رسميا، وإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأوضحت في تقريرها أن التعديل العشرين للدستور الأمريكي، ينص على أن أي رئيس يخسر ولايته الرئاسية في 20 يناير وحاول البقاء بعد ذلك التاريخ، فعلى الحارس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، أن يطرده.

ونقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قوله “سوف يرافقه عملاء الخدمة السرية وسيعاملونه مثل أي رجل عجوز.

ولم تؤكد المجلة احتمالية حدوث هذا السيناريو، لكنها أشارت إلى تصريحات أطلقها ترامب عن تزوير الانتخابات في عدد من الولايات الأمريكية، وإعلانه الفوز في ليلة الانتخابات، والتشكيك في أصوات الاقتراع عبر البريد.

كانت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أصدرت بيانا قالت خلاله إن ترامب ليس لديه النية لقبول نتائج الانتخابات حال خسارته.

وأوضحت أن الشعب الأمريكي هو من يتخذ القرارات في هذه الانتخابات مضيفة “يمكن للحكومة الأمريكية طرد أي متسلل من البيت الأبيض”.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه لن يسمح بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، داعيًا الأمريكيين إلى الوحدة ونبذ الخلافات.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في “المجمع الانتخابي” البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.