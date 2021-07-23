نينوى: تحذير من انهيار النظام الصحي جراء ارتفاع إصابات كورونا

المستقلة / أكدت خلية الأزمة في محافظة نينوى، أن المحافظة تشهد ارتفاعاً شديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، محذرة من انهيار النظام الصحي في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة عدي العبادي، إن هناك ارتفاعا شديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأن مستشفى الشفاء أعلنت بأنها لا تستطيع استقبال المزيد من الحالات بسبب امتلاء المستشفى بالمرضى المصابين.

وأضاف العبادي، أن خلية الأزمة تهيب بجميع المواطنين الالتزام بالشروط الصحية الوقائية والابتعاد عن التجمعات البشرية وخصوصا مجالس العزاء وحفلات الأعراس والولائم والتوجه بأقرب وقت لأخذ اللقاح ، حفاظا على سلامة المجتمع