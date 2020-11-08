نيلي كريم تكشف إصابتها بمرض خطير

المستقلة /- تحدثت الممثلة المصرية نيللي كريم، للمرة الأولىإصابتها بورم في وجهها، وهدد عضلات وجهها بالشلل الدائم، وقالت أنها خضعت للعلاج بأمريكا، وتجرأت على إجراء العملية رغم تحذيرا طبيب لها بالشلل.

وقالت كريم، بمقابلة لها في برنامج (واحد من الناس)، وهي تضع يدها على خدها الأيمن،حيث مكان المرض “أنا رحت لدكتور وحكالي ممكن تتشلي واتخضيت، وهرجعي تاني بس محتاجة سنة، وفي أمريكا الدكتور قال هتكوني كويسة”

وأوضحت أنها خلال تلقي صدمة شلل وجهها كانت تفكر في عملها، بحيث ستبقى في البيت ولن تمثل من جديد،مشرة إلى أن كل هذه الأفكار استحوذت على دماغها.

وقالت”عملت العملية، وكل حاجة جت تمام وبنا لطف،واتعلمت درس ان احنا محدش عارف هيحصلو ايه، ولازم تبقى راضي طول الوقت”.

وتطرقت كريم كريم في بداية المقابة إلى أعمالها الفنية، فهي قبلت عدد من الأعمال الفنية بعد رُفضت هذه الأعمال من قبل فنانات أُخريات، مثل (فيلم أنت عمري وسحر العيون وزهايمة ومسلسل ذات).