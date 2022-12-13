نيسان من العربية للسيارات تكشف عن “Z 2023” المعززة بالتقنيات الحديثة

المستقلة/-أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاقها مؤخراً سيارة “نيسان Z” التي تشتهر بإرثها الراسخ وجاذبيتها العالية بين عشاق السيارات الرياضية.

وتنتمي نسخة العام 2023 من هذه السيارة إلى الجيل السابع من موديلات “Z”، حيث أطلقتها نيسان لتكون رمزاً لهذه التشكيلة التي تفخر بتراثها العريق الممتد لخمسين عاماً، فضلاً عن كونها الأكثر إثارة بين منافساتها حتى الآن.

ويضفي طراز نيسان Z المزيد من الحماسة على تجربة القيادة، وكان ذلك سبباً رئيسياً في استحواذها على شعبية واسعة مع كل نسخة يتم طرحها في الأسواق، في حين تمكنت الشركة من بيع ما يقرب من 1.8 مليون وحدة على مستوى العالم حتى الآن.

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