نيسان باترول نيسمو.. سيارة أنيقة تمنحك الثقة على الطريق

المستقلة/- يتصف السائقون في منطقة الشرق الأوسط بروح المغامرة على الكثبان الرملية، والقيام بالرحلات الجبلية والقيادة على شاطئ البحر. لذا فإنهم يفضلون السيارات التي تكسب أنشطتهم المزيد من الإثارة. وإذا كنتم من هذه الفئة، فقد حان الوقت لاختيار شيء يتناسب مع طاقتكم وشغفكم. وندعوكم للتعرّف على نيسان باترول نيسمو، المصممة خصيصاً لعشاق ومحبي المغامرة في المنطقة، لتضيف لمسة من المتعة إلى القيادة اليومية.

نيسمو .. نظرة عامة

تعدّ باترول نيسمو تجسيداً للتصميم والأداء المستوحى من حلبات السباق، فهذه السيارة الموجهة حصرياً لدول مجلس التعاون الخليجي، تمتاز بفخامتها وتعدد استخداماتها، مع تعزيزها بترقيات جمالية وتقنية مناسبة، لتلبية احتياجات من يتوقون إلى تجربة قيادة تخطف الأنفاس أو حماسية.

ويحمل تصميم السيارة جاذبية خاصة تكسبها هيبة متميزة مقترنة بالأداء العالي، وذلك ضمن حزمة كاملة تحدد شغف المغامرة. وتستمد نيسمو خصائصها من طراز باترول الأسطوري، حيث تجمع بين أناقة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة وأداء السيارات الرياضية.

التصميم والقوة معاً

يبدو واضحاً مفهوم التصميم الجريء والحيوي والديناميكي من نيسان في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعرض بشكل بارز علامة نيسمو، وتمنح السائقين تجربة متقدمة جداً وتكاملاً شاملاً لمساعدتهم على الاحتفال بقيادتهم فوق كل التضاريس، والاستمتاع بكل رحلة يقومون بها.

ويمتاز المظهر المذهل لسيارة نيسان باترول نيسمو 2022 بدرجة عالية من الأناقة، بفضل مكوناتها الديناميكية التي تبرز من خلال الخط الأحمر الذي اشتهرت به نيسمو، ويلتف حول قاعدتها. ويضفي الشكل الجمالي للهيكل والشبكة ثلاثية الأبعاد مظهراً لافتاً على الطريق. وتأتي نيسمو مزودة أيضاً بمصابيح الضباب الخلفية بتقنية “إل إي دي”، والمستوحاة من سيارات الفورمولا 1، وتصدر عنها نفس درجة سطوع مصابيح مكابح السيارة في الظروف المعاكسة. ولإضفاء القوة على الأداء، تعتمد نيسمو على محرك تاكومي الأسطوري المكون من 8 أسطوانات بقدرة 428 حصاناً ميكانيكياً.