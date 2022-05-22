نيجيرفان بارزاني يصل إلى السليمانية ويلتقي بافل طالباني لبحث تطورات الأوضاع السياسية

المستقلة/- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأحد إلى محافظة السليمانية.

إن الرئيس بارزاني توجه فور وصوله بصحبة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني إلى الكلية العسكرية الثالثة – قلاجولان للمشاركة في مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية.

وبعد انتهاء المراسم سيكون هناك لقاء يجمع رئيس الاقليم مع بافل طالباني وبعد ذلك سيكون هنالك لقاء صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وعمر سيد علي منسق حركة “التغيير”، وعلي بابير رئيس حزب العدالة الكوردستانية (الجماعة الاسلامية سابقا).

بدوره قال أعتبر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، مصطفى جاورش في تصريح أدلى به للصحفيين، زيارة رئيس الإقليم للسليمانية “نأمل منها ان تكون سببا في اللحمة ووحدة الصف بين الاطراف السياسية الكوردستانية”.

وأضاف أن زيارة “الأخ نيجيرفان بارزاني” إلى السليمانية خطوة مهمة في معالجة الخلافات السياسية.

وأكد أن الاقليم لديه مشاكل عديدة مع بغداد، ويحتاج إلى موقف موحد من قبل جميع الأطراف الكوردستانية.

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