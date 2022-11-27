نيجيرفان بارزاني في زيارته الى بغداد لبحث تطورات الأوضاع السياسية

المستقلة/- يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إلى بغداد في زيارة تستغرق يوماً واحداً، وذلك لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية، وفقا لما أعلنه بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان، “فبعد اللقاءات والاجتماعات التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي العراقي وعدد من القيادات السياسية وكبار المسؤولين في البلد، ألغى الرئيس نيجيرفان بارزاني جدول أعمال ولقاءات واجتماعات اليوم الثاني لزيارته وعاد إلى إقليم كوردستان للمشاركة في مراسم العزاء المقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز المؤلم في مدينة دهوك”.

ووفقا للبيان فإنه “من المقرر أن يكمل الرئيس نيجيرفان بارزاني، اليوم، برنامج الزيارة إلى بغداد، ويعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد آخر من القيادات وكبار المسؤولين العراقيين”.