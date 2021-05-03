نيجرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان الانتخابات المبكرة وخارطة التحالفات السياسية

المستقلة /… اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على العمل المشترك لتجاوز المشاكل والأزمات التي تعاني منها البلاد.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان وتلقته (المسقلة ) اليوم الاثنين جاء ذلك خلال استقبال بارزاني للحلبوسي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان،

وبحث الجانبان ” أوضاع العراق عامة، والانتخابات المبكرة في العراق، والتوقعات حول خارطة التحالفات السياسية المستقبلية، والعلاقات بين اربيل وبغداد، ومخاطر تنظيم داعش وتحركاته، والتعاون والتنسيق بين الجهات في اطار الأمن والاستقرار، اضافة الى الوضع في المنطقة ومسائل أخرى”.

واتفق بارزاني والحلبوسي على “ضرورة وأهمية العمل الوطني المشترك بين السلطات كافة، ومكونات البلد لمواجهة التحديات، وتخطي المشاكل والأزمات، والحفاظ على وحدة الصف، والوئام ضمن الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلد”.وعبر الطرفان عن أملهما، في “إجراء الانتخابات المقبلة بما يحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار وتوفير الخدمات ومستقبل أفضل”.

ويجري الحلبوسي زيارة لإقليم كوردستان، والتقى أيضاً الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. (النهاية)