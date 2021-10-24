نوفو نورديسك تحصد شهادة أفضل أماكن العمل لعام 2021 في العراق

 المستقلة/- تم تكريم شركة “نوفو نورديسك”، إحدى الشركات التابعة لشركة “نوفو نورديسك” العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي تتمتع بما يفوق الـ 90 عاماً من الابتكار والريادة في مجال رعاية مرضى السكري، باعتبارها أحد أفضل أماكن العمل في العراق لعام 2021.

و حققت الشركة نتائج متميّزة في جوانب متعددة ذات صلة بمكان العمل على غرار الريادة والثقافة المؤسسية ومسؤولية الشركات، ما أدى إلى حصولها على هذا التكريم باعتبارها أفضل أرباب العمل في العراق. بالإضافة إلى ذلك، يوصي 94 في المائة من الموظفين بالشركة باعتبارها إحدى أفضل أرباب العمل في السوق.

ويُعدّ أفضل أماكن العمل برنامجاً دولياً للشهادات، وهو بمثابة “المعيار البلاتيني” في تحديد وتكريم أفضل أماكن العمل حول العالم. ويوفر البرنامج لأرباب العمل الفرصة للتعرف أكثر على انخراط موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون تجربة عمل متميزة على أعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

وقال علي بينجي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “نوفو نورديسك” في العراق في بيان: “يتمثّل هدفنا في إحداث التغيير المناسب بما يُمكّننا من التغلّب على مرض السكري والسمنة والأمراض المزمنة الخطيرة الأخرى، بذلك، نعمل على تعزيز القيمة كل يوم من خلال اتباع نهج يتمحور حول المريض. إنّ موظفينا هم العامل الأساسي وراء نجاحنا، بالتالي، فإن وجود بيئة عمل صحية تشجعّهم على العمل، فضلاً عن التركيز المستمر على الأداء الشخصي والتنمية، هي ركائز حيوية ستسمح لنا بالحصول على مستقبل مستدام.”

من جانبه، قال أيدوغان كانتيمور، رئيس قسم الأفراد والتنظيم : “نحن ملتزمون في ’نوفو نورديسك‘ بتقديم وظائف تغير الحياة لجميع زملائنا ونسعى لنكون قادرين على العمل كصاحب عمل مستدام من خلال السعي باستمرار إلى تطوير مكان العمل لدينا وخلق أفضل تجربة للموظفين. نحن فخورون للغاية بحصولنا على التكريم باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل على الرفم من هذه السنوات الصعبة، وسنسعى إلى مواصلة تعزيز بيئتنا الإيجابية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والاهتمام بأنفسنا وببعضنا البعض وبأعمالنا.”

وقال حمزة إدريسي، مدير البرنامج في منطقة الشرق الأوسط: “على الرغم من هذا العام الصعب الذي شهدناه، نجحت شركة ’نوفو نورديسك‘ في الحفاظ على مستوى عالٍ من المشاركة، ليس فقط من خلال الاستثمار في التطوير المهني للموظف، ولكن أيضاً في الاستثمار في صحته ورفاهيته.”

وتشكّل هذه الشهادة معياراً قيماً للموظفين وتعزّز التزام الشركة بالاحتفاظ بأفضل المواهب واجتذابها لخدمة عملائها محلياً ودولياً.

 

المصدر: “ايتوس واير”

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