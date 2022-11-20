نوفل ابو رغيف يؤكد ضرورة دعم الفنون التشكيلية في العراق

المستقلة/-سعد محمد الكعبي/..اكد الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفل ابو رغيف ضرورة دعم الفنون التشكيلية في العراق لدورها في تعزيز الموروث التراثي الجمالي في البلاد .

وقال ابو رغيف لدى ترؤسه اجتماع مع الكادر التدريسي والاداري لمعهد الحرف والفنون الشعبية ومديرية التراث الشعبي ان تكثيف الجهود للنهوض بهذه المؤسسة المهمة على الرغم من تأخّر الدعم اللوجستي وظروف الموازنة المعروفة ضرورة لابد منها .

وحضر الاجتماع مدير المعهد د.جعفرصادق، ومديرة مديرية التراث الشعبي د. منى أسعد، اضافة الى رؤساء الأقسام والشعب في المعهد والمديرية.

وتضمن الاجتماع عرضاً وافياً ومداخلات تفصيلية لجميع الحضور تضمنت ملاحظاتهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم لأبرز المعوقات، لغرض تجاوزها ومعالجتها لتحقيق حضور أعلى وانسيابية أكبر في أداء المديرية والمعهد ومخرجاتهما.

و اشاد ابو رغيف برصانة الكادرالتدريسي والفني الذي يقوم بالدور الأهم عبرالمشاريع التي يقدمها الخريجون من طلبة المعهد وعبر الكرنفالات السنوية لمديرية التراث الشعبي

بعدها ترأس ابو رغيف لجنة مقابلة الطلبة المتقدمين للقبول في المعهد لمختلف أقسامه التي تضم(الخط العربي، والسجاد اليدوي، والطرق على المعادن، والخياطة، وقسم التصميم والرسم، وقسم النحت التراثي وقسم الخزف والسيراميك) بحضور المدراء ورؤساء الاقسام والكادر المتقدم، منوهاً الى أهمية اختيارهم الدراسة في هذا المعهد العريق والسعي لإدامة الجوانب الابداعية وتعزيز الحرف والصناعات اليدوية الشعبية مؤسسياً وأكاديمياً.