نور بازارباشي تخوض تجربة الغناء لأول مرة في “حياتي ملونة”

المستقلة/- تستعد الفنانة التشكيلية السورية نور بازارباشي لخوض تجربة جديدة فى مجال الغناء بعد تسجيل أغنيتها الأولى بعنوان “حياتي ملونة” والأغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان عماد موسى وتوزيع موسي علي.

ومن المقرر تصوير الاغنية بين لبنان وتركيا خلال الأسبوع القادم على أن يتم طرح الكليب في بداية شهر أكتوبر القادم.

يذكر ان نور فنانة تشكيلية شاركت فى العديد من المعارض الدولية وحصلت على العديد من الجوائز الدولية مثل ميدالية البخارى الذهبية من جمهورية أوزبكستان و جائزة الفنون التشكيلية في المغرب.