نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين من روسيا وأوكرانيا

المستقلة/- أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، اليوم الجمعة، فوز الناشط أليس بيالياتسكي من بيلاروسيا، ومنظمة “ميموريال” الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكرانية، بجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وقالت بيريت رايس اندرسن عضو اللجنة المنظمة للجائزة: “لقد روجوا على مدار سنوات طويلة للحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، لقد بذلوا جهودا رائعة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استغلال السلطة”.

جدير بالذكر أن الصحفية الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف فازا بجائزة نوبل للسلام 2021، وذلك لكفاحهما من أجل حرية التعبير في بلديهما.

يشار إلى أن جائزة نوبل للسلام هي مجموعة من الجوائز الدولية السنوية الممنوحة في عدة فئات من قبل مؤسسات سويدية ونرويجية تقديرًا للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية، وقد أوصى بها العالم السويدي ألفرد نوبل، إذ قام بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في (النادي السويدي – النرويجي) في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1895. وقد مُنحت جوائز نوبل في الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب لأول مرة في عام 1901.