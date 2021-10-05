نوبل الفيزياء للأميركي مانابي والألماني هاسلمان مناصفة مع الإيطالي باريزي

المستقلة/- مُنحت جائزة نوبل الفيزياء لسنة 2021، الثلاثاء، لخبيرين في النمذجة الفيزيائية للتغير المناخي، وهما الياباني الأميركي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي.

وحصل مانابي (90 عاماً) وهاسلمان (89 عاماً) على الجائزة عن “النمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض ولقياس تقلباته وتوقع الاحترار المناخي بشكل موثوق به”، وفقاً للجنة التحكيم.

أما باريزي (73 عاماً) فنالها عن “اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي”.

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