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نوال الزغبي : لم اكلم شقيقتي منذ 17 عاماً – فيديو

المستقلة /- كشفت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ لاول مرة سبب عدم لقائها بشقيقتها بولا منذ 17 عاماً، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “كاربول بالعربي”.

وقالت نوال ان علاقتها بكل أشقائها جيدة للغاية، سوى علاقتها بشقيقتها بولا، لانها متزوجة من شقيق طليقها إيلي ديب، ولذلك لم ترها منذ ان حدث الانفصال بين نوال وزوجها السابق، الا ان النجمة اللبنانية تمنت لشقيقتها السعادة، وان تكون بخير، وأن تعيش الحياة التي تريدها مع عائلتها وان يحفظها الله من كل شر، لأنها في النهاية شقيقتها من لحمها ودمها.

DXN GEMpyuri

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