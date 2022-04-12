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نوال الزغبي تضرب شاباً بالحذاء على وجهه – فيديو

المستقلة /- أعادت النجمة اللبنانية نوال الزغبي تمثيل المشهد الذي أحدث ضجة كبيرة على منصات التواصل من مسلسل “للموت 2″، حين ضربت النجمة ماغي بو غصن زميلها النائم بالحذاء كي يستيقظ.

وحاولت الزغبي تقليد الحركة بأسلوب طريف، وشاركت المحاولة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، وظهرت فيه وهي تعيد تمثيل المشهد الذي صفعت فيه “سحر”، الشخصية التي تقدّمها ماغي بوغصن، “عمر” الذي يقوم بدوره النجم باسم مغنية ضمن أحدات المسلسل.

وحملت نوال الحذاء في يدها وضربت به شاباً ينام على السرير مرّات عدة وراحت تضحك وتناديه بـ”عمر”، في مشهد طريف لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين.

 

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نوال الزغبي تضرب شاباً بالحذاء على وجهه – فيديو

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