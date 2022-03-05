نوال الزغبي تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة

المستقلة/- بعد ترقب وإنتظار طيلة الأيام القليلة الماضية، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية “لسه باجي على بالك” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي بتعاون هو الثالث بينهما.

وصدرت أغنية “لسه باجي على بالك” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل الكليب توقيع المخرج فادي حداد، وظهرت نوال الزغبي بإطلالة مختلفة عن كليباته السابقة من حيث الفكرة والأداء واللوكات المنوعة التي ظهرت بها للجمهور.

وتصدرت نوال الزغبي بعد طرح أغنية “لسه باجي على بالك” مواقع التواصل الإجتماعي، حيث دخلت ضمن قائمة الترند على موقع تويتر في لبنان ومصر وعدة دول عربية، وسط إشادات بالأغنية والكليب.

وجاءت أغنية “لسه باجي على بالك” باللهجة المصرية، وقدمت خلالها نوال الزغبي اللون الغنائي الرومنسي حيث شكل عودة لها لهذا الستايل الغنائي.

وحملت أغنية “لسه باجي على بالك” كلمات أمير طعيمة والحان عمرو مصطفى وتوزيع نور.

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