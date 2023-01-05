نوال الزغبي “انا مش بتساب”

المستقلة/- بعد النجاح الذي جمعهما بأكثر من عمل غنائي وأخرها أغنية “حفلة”، تجدد التعاون بين النجمة اللبنانية نوال الزغبي وشركة لايف ستايلز ستوديوز بأغنية جديدة بعنوان “انا مش بتساب”.

وصدرت أغنية “انا مش بتساب” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج دان حداد.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جديدة ومختلفة من حيث اللوك والأزياء والفكرة الجديدة التي قدمها المخرج دان حداد.

على صعيد الصوت، جاءت أغنية “انا مش بتساب، باللهجة المصرية، وقدمت خلالها نوال الزغبي النمط الموسيقي الإيقاعي، وجاءت بقالب متجدد من حيث النص الغنائي واللحن السريع والتوزيع الموسيقي.

وحملت أغنية “انا مش بتساب” كلمات عمرو المصري والحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.