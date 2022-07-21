فيديو.. نوال الزغبي تتألق في “حفلة” من نوع أخر

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات النجمة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو كليب أغنية “حفله” حصرياً عبر قناة الشركة على اليوتيوب، ويُعد هذا التعاون الرابع بين الطرفين.

على صعيد الصورة، حمل كليب أغنية “حفله” توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في أحد الاستديوهات الداخلية، اضافة الى تصوير بعض المشاهد في منطقة جونيه.

وظهرت نوال الزغبي بأكثر من إطلالة مختلفة ومتجددة، كما وجاءت فكرة الكليب متجانسة مع موضوع الأغنية الذي سلط الضوء على كرامة المرأة في العلاقات الزوجية والعاطفية، اذ لا تقف حياتها عند أي رجل تركها، فالحياة تتجدد كل يوم ومعها تتجدد روح المرأة وشبابها.

وجاءت أغنية “حفلة” باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي يتماشى مع أجواء الصيف.

وحملت أغنية “حفلة” كلمات هاني صارو والحان احمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

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