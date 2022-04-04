نواة التمر.. غذاء مفيد ودواء سحري في رمضان

المستقلة /- تتعدّد فوائد التمر للجسم وخاصةً للشعر. والبشرة. حيث يعتبر التمر كنزاً حقيقياً للصحة بسبب ما يحتوي عليه من عناصر. وتحتوي نواة التمر على بعض المواد الغذائيّة، والتي نذكر منها ما يأتي:

الألياف الغذائيّة: يعود سبب امتلاك نواة التمر لقيمة غذائيّة جيّدة هو محتواها من الألياف الغذائيّة التي تُعدّ مناسبة جداً لتحضير أطعمة غنية بالألياف وكذلك مكمّلات غذائيّة.

المعادن: تحتوي نواة التمر على نسبٍ جيّدة من السيلينيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنحاس، إضافةً إلى احتوائها على الفسفور، والحديد، والكالسيوم، والزنك.

فوائد نواة التمر للبشرة:

تعتبر من المواد الطبيعية التي تزيد من نمو الرموش، حيث إنّ مسحوق نوى التمر ذي فعالية عالية عند الاكتحال به كما يزيد من قوة البصر، كما يتم سحقها وحرقها على النار حتى تستخدم ككحل يزيد من جمال العين.

يتم خلط مسحوق نوى التمر مع زيت الزيتون ليعطي نتائج رائعة للشعر حيث يزيد من معدلات نمو الشعر ويزيد من كثافته. يصنع منها مشروب مثل القهوة تماماً وقد ثبت بأنّه مغذي ممتاز ومادة مدرة للحليب للمرأة الحامل.

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