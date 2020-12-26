نواب : يجب اقرار القوانين الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص

المستقلة/ – شدد نواب على اهمية اقرار القوانين الاقتصادية التي تدعم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الصناعة الوطنية.

وترى عضو اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت ان تفعيل القوانين الاقتصادية لدعم الصناعة الوطنية هو ما تتطلبه المرحلة الحالية، اضافة الى تهيئة الدعم المناسب للهيئات الرقابية بالتوازي مع تطبيق هذه القوانين لتعزيز مصادر الدخل للموازنة والحد من الفساد.

وأشارت جودت في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة،الى ان المرحلة الحالية تتطلب اقرار قوانين الشراكة الوطنية وتعزيز قوتها بين القطاعين العام والخاص لانعاش الاقتصاد لاسيما بعد الازمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، مبينة ان تفعيل الصناعة الوطنية بكل طاقاتها سيقلل من ارتفاع اسعار السلع ولن يؤثر في المستوى المعيشي للمواطنين لاسيما اصحاب الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل.

ولفتت الى ان اجراءات الحد من الفساد تتلخص بتوفر الارادة الحقيقية للحكومة ووضع خطط مدروسة للقضاء عليه، اضافة الى مشاركة الكتل السياسية بهذه الخطط وعدم حماية المفسدين الذين يتلاعبون بالمال العام وعدم توفير الغطاء لحمايتهم.

واشارت الى ان القوانين تتضمن فقرات كبيرة ومهمة للحد من انتشار الفساد لكن عدم تطبيقها بالشكل الصحيح اسهم في تفشي الفساد، لذلك ندعو مجلس النواب والحكومة الى تفعيل القوانين الخاصة بالقضاء على الفساد وتطبيقها بشكل عملي وفعال.

من جانبه، قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري: ان مجلس النواب مستعد لمناقشة أي قوانين تقدمها الحكومة وتطالب مجلس النواب بتشريعها للحد من انتشار الفساد، مضيفا ان على الحكومة دعم الاليات المستخدمة ضد الفساد لان له الكثير من الاوجه وليس فقط الفساد المالي وانما استغلال السلطة وتكريس الروتين للحصول على بعض المكاسب.

واضاف لصحيفة ” الصباح” ان على الحكومة ان تفعل جميع القوانين التي تدعم معيشة المواطنين وتهئية الارضية المناسبة لها منها قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص, مشيرا الى ان وضع اليات صارمة وتفعيل عمل الدوائر الرقابية والياتها الفنية سيحد من هذه المشكلة، اضافة الى تحويل جميع ملفات الفساد الى القضاء والاعلان عنها ومتابعتها من قبل الادعاء العام وهذا يحتاج الى جهد جماعي من المجتمع والحكومة.

وبين ان المرحلة الاولى لمحاربة الفساد محليا ودوليا تبدأ بوضع اليات حازمة لمنع تهريب الاموال لاسيما في المؤسسات الحكومية والمصرفية تليها بعد ذلك خطوات منها التنسيق مع المؤسسات الدولية المتعلقة بتبييض الاموال.