نواب يتوقعون.. الحكومة الجديدة ستشكل بعد عيد الفطر المبارك

المستقلة /- توقع عدد من النواب، الأحد، تشكيل الحكومة الجديدة في أيار المقبل، فيما لا يزال ملف رئيس للجمهورية غير محسوم لغاية الآن.

وقـال النائب ياسر وتوت في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “المعلومات تؤكد على أن الحكومة ستشكل بعد عيد الفطر المبارك”، مشيرا إلى أن “العقدة التي تقف حالياً أمام تشكيل الحكومة هي اختيار رئيس للجمهورية”.

وأضاف وتوت، أن “الكتل السياسية عازمة على بناء البلد رغم صعوبة المرحلة المقبلة والتراكمات الحاصلة فيها جراء سلبيات المـراحـل الماضية”، مؤكداً أن “المضي بطريق البناء هو للأمام ومن دون عودة”.

من جانبه، توقع النائب ثائر مخيف الكتاب وفق الصحيفة، أن “تشكيل الحكومة لن يطول أكثر من ذلك، بسبب قرارات المحكمة الاتحادية التي حسمت وتحسم جميع الخلافات السياسية”.

وذكر الكتاب، إن “الجرأة التي تحلت بها المحكمة الاتحادية، وخصوصاً في قراراتها التي صدرت مؤخراً، لا مثيل لها”، لافتا إلى أن “لدى المحكمة القدرة على إيقاف الكل عند حده وهز عروش الأحــزاب المتنفذة، وكـل هـذا من أجل تحديد بعض المسارات الحقيقية للعملية السياسية”.