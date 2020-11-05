نواب نينوى يدعون لاستضافة الكاظمي على خلفية الحشود العشائرية

المستقلة .. كشف مصدر مطلع أن عددا كبيرا من نواب محافظة نينوى يسعون لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس النواب السبت المقبل.

وقال المصدر أن ذلك يأتي على خلفية التلاعب بهيكلية الحشود العشائرية في نينوى ومحاولة توظيفها انتخابياً لجهة محددة، إضافة الى وجود شبهات فساد في اختيار آمري الالوية.

وأشار الى أنه في حال عدم حضور الكاظمي للاستضافة فأنهم سيعملون على تحويل طلب اللاستضافة الى استجواب.