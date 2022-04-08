نواب البصرة يدعون لفتح معبر الشلامجة اسوة بمنافذ كردستان

بسبب ارتفاع الاسعار وشحة المواد الغذائية وازدياد التذمر الشعبي

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. تشهد اسواق الفواكه و الخضر في البصرة ارتفاعا ملحوظا في الاسعار بسبب غلق منفذ الشلامجة الحدودي و منع دخول الشاحنات التي تحمل هذه المواد الغذائية و عدم كفاية المنتج المحلي من سد حاجة الاسواق مما تسبب في امتعاض التجار و المواطنيين الذين توعدو بالخروج في تظاهرات يطالبون فيها الحكومة بالتراجع عن هذا القرار بحسب ما صرحوا به تجار و مواطنيين في المحافظة..

وعلى خلفية هذه الاحداث عقد نواب البصرة اجتماعا طارئا عصر يوم الجمعة ٢٠٢٢/٤/٨ تناول عددا من المواضيع و فيما يخص موضوع المنافذ الحدودية .

وقال النائب احمد الربيعي بعد الاجتماع لـ(المستقلة) ” تم الاتفاق على مفاتحة وزارة التجارة و وزارة الزراعة بشكل عاجل لتأكيد أهمية الاسراع بمنح اجازات استيراد للمواد الغذائية و المنتجات الزراعية الضرورية و التي تسبب ارتفاع اسعار الاسواق مما اضرت بالمواطن العراقي و العوائل الفقيرة بصورة خاصة”.

وشدد أن “على وزارة الزراعة ان تسرع في هذا الموضوع لاننا نشهد اليوم احتجاجات جماهيرية و غضب قد ينتج ردة فعل غير محسوبة نتيجة لذلك على الحكومة و الجهات المعنية الاسراع في تلبية مطالبهم المشروعة و السيطرة على السوق. ”

و دعا الربيعي الى ” ان تكون هناك مساواة و عدالة مابين المنافذ الحدودية”، مبينا انه “من غير المنطقي و الصحيح ان تستمر منافذ اقليم كردستان مفتوحة باستيراد المواد الغذائية في حين ان المحافظات الوسطى و الجنوبية منافذها مغلقة “

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